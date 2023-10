A Fazenda 2023: Jogo tem briga com Cariúcha chamando Rachel de 'vadia'

Na noite de domingo (01), aconteceu em A Fazenda 2023 uma dinâmica para colocar discórdia entre os peões.

A brincadeira era do girassol e do vaso seco. Cada peão deveria dar um girassol para quem gostaria de ter como amigo para toda a vida e o vaso seco para quem não quer perto.

André

Girassol: Rachel

Vaso seco: Cariúcha

"Não sei falar bonito como vocês, porque eu falo a voz do povo. Eu sou uma pessoa que vim do povo. Sobre falar alto, vocês não estão na casa de vocês, isso daqui é um reality, vou continuar falando sim do meu jeito", se defendeu a Garota da Laje.

Nadja

Girassol: Jaquelline

Vaso seco: Shay

"Tem pessoas mais perigosas aqui dentro, manipuladoras! Você é um vaso seco, perigoso, falso, você tá aqui e ali. Você é uma pessoa manipuladora e perigosa!", disse Nadja contra o iraniano.

Lucas

Girassol: Rachel

Vaso seco: Laranjinha

"Minha parceira de roça", chamou ele chamando a jornalista.

Kally

Girassol: Cezar Black

Vaso seco: Laranjinha

Durante a dinâmica Laranjinha debochou de um bolo da peoa: "Quero agradecer o bolo de fubá queimado e tava ótimo!" Kally rebateu: "Cuidado pra você não se cagar, porque coisa queimada dá caganeira!"

Radamés

Girassol: Márcia Fu

Vaso seco: Jaquelline

"Não consigo entender as conversas e brincadeiras dela muito bem. Algumas falas me incomodam quando vai falar sobre você e você fala sobre outras pessoas também.", disse o jogador ao escolher a ex-bbb.

Henrique

Girassol: Cariúcha

Vaso seco: Jaquelline

"Uma pessoa que não se posiciona no jogo, uma planta. No jogo não faz diferença, vai comendo pelas beiradas, às vezes vai chegar até a final", disse Jaque ao ser escolhida pelo esportista.

Márcia Fu

Girassol: Radamés

Vaso seco: Jaquelline

"Você é só mais uma que vai em manada. Eu respeito sua história, mas o que acho que você tá construindo aqui é 'Maria vai com as outras'", desabafou Jaque ao ganhar vaso seco de Fu.

Yuri

Girassol: WL

Vaso seco: Jaquelline

"Uma pessoa que acredito que tem um potencial muito maior do que está entregando aqui, essa pessoa pode ser mais real. Sinto pouca verdade na palavra dela", afirma ao chamar Jaquelline.

Lily

Girassol: Tonzão

Vaso seco: Jaquelline

"Acho que é uma pena você achar que tá todo mundo indo em manada, em vez de reconhecer seus erros", disse a filha de Dudu Nobre para a peoa que escolheu.

Laranjinha

Girassol: Tonzão

Vaso seco: Rachel

"Não retiro nem um ponto, nem uma vírgula, nada do que eu falei sobre o seu jogo. Acho um jogo injusto, sujo, desigual, vocês chegaram aqui já se conheciam de fora, chamaram as pessoas mais fortes para fazer parte desse grupo. Inclusive, convidaram a mim, pois na visão de vocês eu sou uma jogadora forte. O que eu disse a você repito aqui, não quis fazer parte do seu grupo, não gostaria de fazer parte de grupo algum, principalmente um grupo majoritário. Eu nunca fiquei do lado das pessoas mais fortes, a minha postura na vida é sempre ficar do lado das pessoas mais fracas e vulneráveis. Então eu não jogaria como você está jogando", respondeu a jornalista para Darlan Cunha.

WL

Girassol: Yuri

Vaso seco: Jaquelline

"Não tô indo por manada", afirmou ele para Jaque que foi chamada mais uma vez. "Você praticamente mostrou o dedo na minha cara e nunca te expus. Como te conheço lá de fora, te chamei pra conversar como pessoa adulta que sou e tenho liberdade", respondeu a peoa.

Tonzão

Girassol: Laranjinha

Vaso seco: Jenny

"Tá me magoando me comparar direto com animal", pediu ele sobre o termo 'manada'. "Tonzão, existe uma expressão chamada 'comportamento de manada', isso não tem nada a ver com animal. Isso é uma expressão pra denotar que a pessoa tem um comportamento que segue um líder. Aqui ninguém tá comparando ninguém a animal", explicou Rachel.

Shay

Girassol: Sander

Vaso seco: Nadja

"Shay, você é uma pessoa fria e calculista e não gosto do seu jogo que é podre", afirmou a peoa escolhida para o vaso seco.

Rachel

Girassol: Jaquelline

Vaso seco: Cariúcha

"Rachel pra mim você é uma hipócrita, falsa, cobra? eu não tenho medo de você, com suas lindas palavras. E eu falo a voz do povo", disse a Garota da Laje que ainda chamou a loira de "patricinha mimada" e "vadia".

Cezar Black

Girassol: Alicia

Vaso seco: Nadja

"Tava todo amorzinho e de repente cresceu pra cima de mim", relembrou Nadja ainda sobre a treta com Shay no Paiol.

Alicia

Girassol: Jenny

Vaso seco: Nadja

"Alicia país das maravilhas", fez o trocadilho Nadja ao se referir a peoa que a escolheu.

Simioni

Girassol: Cariúcha

Vaso seco: Jaquelline

"Eu realmente sou rica, mas eu vim pro programa porque eu quero ser milionária", se defendeu Simioni.

Cariúcha

Girassol: Simioni

Vaso seco: Rachel

"Você usa palavras pesadas que ofendem a mim como mulher preta!", diz a Garota da Laje para Rachel.

Sander

Girassol: Cezar

Vaso seco: Jaquelline

"Ele não é uma planta falante, não é uma planta carnívora, é uma planta que cozinha", afirma a peoa sobre Sander.

Jenny

Girassol: Alicia

Vaso seco: Laranjinha

"Obrigado", diz apenas Darlan ao receber o vaso. "Não tem nenhum argumento? É assim que a gente conhece as pessoas", respondeu a mãe de Bia.

Jaqueline

Girassol: Lucas

Vaso seco: WL

"Eu sou mulher e mereço respeito", disse Jaque em seu discurso.

Ao final da brincadeira, Kally ganhou 5 mil reais. Alicia foi sorteada e teve que escolher quem levaria o dinheiro entre os peões não citados, ela escolheu a cantora de forró.

Jaqueline foi a participante mais chamada. No total, foram 2 girassóis e 9 vasos secos.