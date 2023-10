André alerta Cezar sobre tipos de agressão: 'Psicológico existe e é crime'

André Gonçalves chamou Cezar Black para conversar sobre sua atitude ontem (1), após se estressar com Jaquelline pela punição proposital que cometeu na sede de A Fazenda 15 (Record).

No papo, o ator aconselhou o ex-BBB 23 a esfriar a cabeça e diminuir seu tom de voz com as mulheres.

André: "Tem se mostrado um cara justo. A gente tem que enfiar o rabo, acatar e depois conversar. Por mais que o erro tenha sido depois coletivamente, por mais que elas tenham também gritado, que elas tenham falado alto, talvez por defesa, por medo."

André: "Eu acredito que, eu fui te falar, porque eu acho que é um lugar que a gente está presente na sociedade, a gente está dando exemplo. Aqui na Record, tem um contrato que diz o tipo de agressão que não será tolerado, moral, físico etc. Esse é o psicológico, ele existe e, lá fora, é crime."

André: "Eu fiquei mexido hoje de manhã trabalhando. Falei: 'vou falar com você', falei com o Shay. Porque eu acho que o mais legal, se fosse eu, como eu falei que as meninas não tinham opinião e seguiam o grupo, imediatamente depois eu fui falar: 'olha, me desculpe, não devia ter falado isso'."

André: "Porque é humano a gente fazer isso, por mais que a gente ache que esteja certo. Você vai ajudar ela a crescer como pessoa, você vai crescer como pessoa. Já te falei, você é um cara muito 10. Gosto do seu astral, do seu coração, do como você joga, do como você tem disposição."

André: "A gente não deve, de maneira nenhuma, confrontar ou criar um debate com alguém da ala feminina quando a gente está de cabeça quente. Esfria a cabeça, respira, abre o seu coração."

