Radamés faz alerta sobre Jaquelline: 'Tem algo guardado de cada um'

Radamés conversou com Lucas sobre o comportamento de Jaquelline em A Fazenda 15 (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Os peões comentaram sobre a punição proposital causada pela ex-BBB 18 e reforçaram que ela sempre tem "uma carta na manga" sobre algum participante.

Lucas: "Mas essa atitude também que a pessoa [Jaquelline] teve foi prejudicial até para o meu grupo, entendeu? São várias coisas que podem decorrer."

Lucas: "Eu estava tentando orientar para ela quais atitudes ela tinha que ter e, querendo ou não, ela deu munição."

Radamés: "Deu, eu falei: 'cara, então quer dizer que se o Lucas amanhã, depois falar alguma coisa que ela não goste, ela vai jogar alguma coisa parecida na cara do Lucas?'. Tipo assim: 'ai, eu vou falar do seu passado'. Que passado?"

Lucas: "Mas esse é o problema, eu falei para ela, você não viu o meu discurso hoje? Eu não quero ter as mesmas atitudes que as pessoas tiveram comigo. Então, ela não pode te ameaçar com o seu passado, porque, às vezes, a Cariúcha me ameaça com o meu passado e aí eu vou estar do lado de uma pessoa que faz a mesma coisa?"

Lucas: "Mas e aí: moral de cueca, hipócrita, aí sim eu posso ser chamado de tudo isso. Por isso eu falo para você que isso me prejudica no jogo. Mas, nesse momento, eu não posso abandonar."

Lucas: "Eu estou jogando sozinho, mas eu tenho os meus aliados."

Lucas: "Tem pessoas que tiveram atitudes piores que ela, que seriam foco... ela tirou o foco. O Laranjinha, eu tenho certeza que ele está fo**do."

Radamés: "Sim, a gente também."

Lucas: "Tirou o foco do cara. Se ele for para uma roça, esses fatores vão ser esquecidos."

Radamés: "Na hora que ela falou aquilo para mim, não dá nem para dizer que ela estava em um momento de pressão, eu fui o primeiro. A gente até se dava bem, se respeitava, não tinha uma conexão muito grande, mas parece que ela tem algo guardado de cada um. A partir do momento que alguém fizer alguma coisa que discorde do que ela pensa, ela solta."

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem é o mais odiado após eliminação de Nathalia? Resultado parcial Total de 695 votos 0,43% Alicia X imagem: ANTONIO CHAHESTIAN/ RECORD 0,86% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 48,35% Cariúcha imagem: Edu Moraes / Record 0,43% Cezar Black imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 26,76% Darlan Cunha imagem: Edu Moraes / Record 0,14% Henrique Martins imagem: Edu Moraes / Record 0,58% Jaquelline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 0,58% Jenny Miranda imagem: Edu Moraes / Record 0,58% Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record 0,29% Kamilla Simione imagem: Edu Moraes / Record 1,44% Lily Nobre imagem: Edu Moraes / Record 0,43% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 6,62% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 1,29% Nadja Pessoa imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 5,18% Rachel Sheherazade imagem: Edu Moraes / Record 0,29% Radamés Furlan imagem: Edu Moraes / Record 0,43% Sander Mecca imagem: Edu Moraes / Record 2,45% Shayan imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 1,58% Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record 0,29% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record 1,01% Yuri Meirelles imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 695 votos

A Fazenda 2023: Quem é o fazendeiro da semana? Veja quem já usou o chapéu