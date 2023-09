Com Taís Araujo, filme de Natal da TV Globo vai unir amor, família e música

Com Taís Araujo e Isacque Lopes no elenco, a TV Globo prepara o lançamento do filme 'Ritmo de Natal', o primeiro longa do núcleo de filmes dos estúdios do canal. O enredo une amor, família e música. Splash divulga com exclusividade a primeira imagem das gravações.

Na comédia romântica natalina, eles interpretam Inês e Dante, mãe e filho que são artistas da música clássica. Ela, uma pianista consagrada, e ele, um talento no violino. O rapaz irá se envolver com Mileny (Clara Moneke) uma funkeira de sucesso, o que abala a relação com a mãe.

O choque entre mundos culturais diferentes — o funk e a música clássica — é o ponto de partida para um conflito bem-humorado entre duas famílias, a partir do romance de um jovem casal, o que proporciona um encontro de três gerações. Animados durante as gravações, os atores destacam a importância da mensagem do filme.