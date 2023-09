Sandy pediu Lucas Lima em namoro após 1º término: 'Fui muito empoderada'

Sandy e Lucas Lima revelaram hoje o fim do casamento após 24 anos juntos. O anúncio feito em uma publicação conjunta nas redes sociais vem dias após a cantora participar do "Quem Pode, Pod", em que falou abertamente sobre o matrimônio e revelou que foi ela quem pediu o ex em namoro.

Sandy e Lucas tiveram um namoro breve na adolescência, que durou cerca de um ano e terminou devido a distância e conflitos familiares. "Era meio impossível. No começo ele morava em Porto Alegre, era tudo ao mesmo tempo e a gente nem se encontrava. Além disso, no final do nosso namoro os meus pais não estavam apoiando muito. Eram coisas de adolescente que eles não concordavam e achavam que ele era uma má influência para mim", disse ela.

Depois de um ano e meio separados, a filha de Xororó foi quem tomou a iniciativa e pediu o músico e arranjador em namoro após eles passarem um tempo juntos na fazenda.