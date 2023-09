Sandy e Lucas Lima já fizeram música sobre crise no casamento; relembre

"Quando ela tava fazendo o disco 'Meu Canto', que a gente escreveu a música 'Me Espera', era uma época que ela tava trabalhando muito, eu tava trabalhando muito, a gente tava com Theozinho quase recém-nascido", começou Lucas Lima.

Sandy acrescentou "que o que tinha de vida pessoal", o cantor era quem se dedicava.

"Tava tudo muito corrido, e por algum motivo foi essa música que a gente escreveu. O refrão dizia: 'Tenta me reconhecer no temporal, me espera. Tenta não se acostumar que eu volto já", lembrou Lucas.

Coincidentemente, na época da entrevista, poucos dias antes os dois também tinham tido um desentendimento.

"A gente teve um 'arranca rabo' terrível e ajeitou muita coisa nisso. Percebemos que depois do Theo a gente não tinha tido tempo pra brigar, não tinha tempo pra dar essa chacoalhada de se reencontrar", refletiu o músico, que ainda citou um trecho da canção "Nosso Nó(s)".