Diego Alemão foi parar no BBB porque Boninho procurava alguém 'louco'

Ao sair da delegacia, Diego disse, chamando os repórteres do local de "urubuzada": "Fala aí, urubuzada! [...] Por que vocês tão um bando de urubu aqui? Por que vocês não tão na frente da casa do [Bruno] De Luca, que deixou a por** do meu melhor amigo [Kayky Brito] com a cabeça no chão?", disse.

Questionado sobre o motivo de estar com uma arma, ele respondeu com deboche: "Venha para o Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa, sem risco nenhum. Eu tenho uma arma não municiada que estava debaixo do carro, que eu já tenho há muitos anos registrada, está tudo bonitinho".

Essa não é a primeira vez que Diego é preso. Em abril de 2020, ele foi preso em flagrante após se envolver um acidente em Curitiba. Segundo a Polícia Civil, ele dirigia bêbado, agrediu o motorista do carro em que bateu e ainda desacatou os policiais que o abordaram.

Segundo o boletim de ocorrência, Diego Alemão ameaçado os policiais. "Sou famoso, sou influente, seus policiais de m..., eu sei bem a raça à qual vocês pertentem. Sou do BBB, vocês me conhecem, vocês não sabem a m... que vai dar se vocês me prenderem. Eu sou empresário, sou influente, vou acabar com a vida de vocês. Vocês não são capazes, se quiserem vão ter que me deter à força, me algemar", teria dito o ex-BBB.