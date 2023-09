Diego Alemão diz que Bruno de Luca deixou Kayky 'com a cabeça no chão'

O ex-BBB Diego Gasques, 42, mais conhecido como Diego Alemão, foi solto na manhã de hoje após pagar fiança de R$ 4 mil. Ao deixar a 12ª DP de Copacabana, no Rio de Janeiro, ele citou o atropelamento do ator Kayky Brito, a quem definiu como "melhor amigo", e perguntou porquê de os repórteres não estarem na porta do apresentador Bruno de Luca.

"Por que vocês estão um bando de urubu na minha frente e não na porta do (Bruno) de Luca, que deixou a p**** do meu melhor amigo com a cabeça no chão?", disse à imprensa, na saída da delegacia.

Mais cedo, a Polícia Civil confirmou a prisão em flagrante de Alemão por porte ilegal de arma. Em nota, a organização informou que a fiança de R$ 4 mil foi arbitrada pela autoridade policial.