Dalton Vigh anuncia fim de casamento com Camila Czerkes após 10 anos

Após ter se relacionado com Micaela Góes e Bárbara Paz, Dalton iniciou um relacionamento com Camila em 2009, e os dois se casaram em 2012. Ela é atriz de teatro, e está no ar atualmente na peça "O Dilema do Médico", em São Paulo.

Em 2015, o ator confessou ter traído namoradas anteriores. "A pessoa que é ciumenta patológica tem na cabeça o flerte e fica imaginando que o parceiro também é assim. É um inferno! Já traí namoradas exatamente por isso. Levava a fama sem deitar na cama. Então traí porque fizeram por merecer", disse à revista Quem. "Já tinha desgastado tanto a coisa que eu já não sentia mais culpa. Depois contei e terminei. Dá tanto trabalho mentir em uma relação e na vida."