A Fazenda 15: Danielle Winits faz declaração de amor para André Gonçalves

Danielle Winits, 49, foi às redes sociais no início da tarde de hoje para fazer uma declaração apaixonada ao ex-marido, André Gonçalves, 47, que está confinado em "A Fazenda 15" (Record TV).

No Instagram, a atriz compartilhou uma foto do ator dentro do reality rural e escreveu um texto cheio de afeto e carinho, assinado por ela.

"Eu gosto de pensar que a luz do sol vai sempre iluminar o seu amanhecer. Eu gosto de saber que podemos andar de mãos dadas mesmo que trilhando caminhos distintos, por hora isso possa entre seres amorosos acontecer. Eu gosto de permanecer celebrando sua existência e a de um Deus maravilhoso intercedendo em seu percorrer", iniciou ela.