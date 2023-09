Danielle Winits e André Gonçalves se conheceram no Mais Você

Danielle Winits, que se declarou para André Gonçalves no Instagram ontem, conheceu o ex no Mais Você.

Os dois participaram do quadro "SuperChef Celebridades" em 2016. O programa também teve a participação de Minotauro, Eri Johnson, Mumuzinho, Fernanda Venturini, Carolina Oliveira e Julianne Trevisol — que foi a vencedora do prêmio de R$ 50 mil.

Os participantes foram anunciados em junho, e em agosto Danielle e André estavam namorando. Na época, a assessoria de imprensa da atriz confirmou a informação ao UOL: "Os atores estão felizes".