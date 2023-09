Fazenda: Jaquelline diz que Gleici 'contou história triste' para ganhar BBB

Em conversa com peões de A Fazenda 2023 (Record), a ex-BBB Jaquelline afirmou que Gleici — campeã do BBB18 (Globo) — apenas venceu a edição porque "se fez de vítima" e "contou história triste".

Histórico. Jaquelline e Gleici participaram da mesma temporada do reality show global. Na época, a atual peoa de A Fazenda 15 foi a segunda eliminada do programa.

Opinião. "Isso aqui, de contar história, rola lá no BBB. A campeã da minha edição fez isso. Contou as histórias da vida dela... Lá dentro eu não achava que ela era humilde. Mas o que ela fazia? Se fazia de vítima. Sentava nos cantos e contava a história triste dela."

"O povo lá dentro armou um complô e ficava colocando ela no Paredão. Eu não tive essa visão. [...] Não falava sobre o jogo, não falava sobre nada", completou Jaquelline.

Favorita? No papo, a peoa ainda insinuou que era uma das preferidas do público no BBB18.

Minha imagem brigando [com Mahmoud] rodou dois anos na Globo. Passava em todo reality. Foi um ícone! Jaquelline

