Enquete UOL indica que paioleiro se isolou na disputa do Paiol de A Fazenda

A votação do Paiol de A Fazenda 2023 (Record) continua e uma enquete UOL mede a preferência do público, que escolherá os últimos quatro peões que entrarão no jogo.

Erick Ricarte se isolou no primeiro lugar. De acordo com o público do UOL, por volta das 22h, ele tem 30,44% dos votos, aumentando a vantagem ainda mais.

A segunda vaga masculina continua disputada por Cezar Black e Shayan. Enquanto o ex-BBB aparece com 14,57% dos votos, o ex-peão tem 14,13%, em uma situação de empate técnico.

Entre as mulheres, Nadja continua a mais votada. A influenciadora tem 8,66% dos votos, e é quase acompanhada por Alicia X, que teve uma grande reação e já soma 7,16%..

Longe do favoritismo. JP Venancios é o lanterna da enquete, com apenas 0,78%.