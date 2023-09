'Chico': Por que até Caetano Veloso entrou no debate do hit de Luisa Sonza

Chegou ao fim o relacionamento entre Chico Moedas, 27, e Luísa Sonza, 25, após se falar muito (mas muito mesmo), sobre a canção feita pela cantora para o influenciador. O debate foi tão grande, que chegou a Caetano Veloso, 81.

No começo de setembro, ele deu seu pitaco: afinal, "Chico" é bossa nova?

Bossa no topo. A discussão teve início após os fãs da cantora repercutirem nas redes sociais que com "Chico", faixa presente no álbum "Escândalo Íntimo", Sonza foi a primeira artista brasileira a colocar uma música de bossa nova no topo das músicas mais reproduzidas no Spotify.