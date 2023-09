Na Fazenda 15, Márcia relembra perrengues em casa: 'Fiquei sem nada, dura'

Em conversa com WL em A Fazenda 2023 (Record), Márcia Fu afirmou que já passou por perrengues em casa e chegou a ficar "praticamente sem dinheiro, dura".

O assunto teve início quando a ex-atleta deu conselhos ao influenciador sobre as supostas dívidas que ele tem do lado de fora da sede. "Eu fiquei praticamente sem nada, dura. Quem não fica duro? Quem não tem seus probleminhas? Isso nunca tem que desmerecer a gente. Me aponta uma pessoa que nunca passou perrengue na vida!"

Márcia lembrou que cuida do filho sozinha. "Eu quero ganhar [A Fazenda] sim. Meu filho precisa e eu que cuido dele. Pago as contas, faço comida, levo para a escola. Pago a escola e pago futebol. Muitas vezes eu passei o c*ralho!"

Desabafo. "Não tenho vergonha de falar isso, sei que podem me julgar. Mas muitas vezes eu não tinha 100 reais para o meu filho. E falava: 'Espera aí, para ver se eu não lavo um banheiro e arrumo esse dinheiro."

