Ex-BBB e ex-peões do Paiol podem entrar em A Fazenda, indica parcial do UOL

A votação do Paiol já começou e o público tem seus favoritos para entrar em A Fazenda 15 (Record). Veja o que a parcial da enquete do UOL indica.

Favoritismo de Cezar Black. Às 9h, a parcial do UOL apontou que o ex-BBB 23 é um dos mais aclamados para entrar no reality rural, somando 24,74% dos votos.

Ex-peões desejados pelo público. Dois ex-peões também estão como favoritos do público do UOL, são eles Shayan e Nadja Pessoa. Enquanto o ex-Casamento às Cegas recebeu 19,42% dos votos, a famosa teve 18,59% dos votos.

Whendy Tavares, Erick Ricarte e Lumena Aleluia foram outros que se destacaram, conforme a parcial da enquete. Respectivamente, receberam 9,05%, 7,47% e 6,68% dos votos.

Nas últimas posições de quem deveria deixar o Paiol e entrar em A Fazenda 15 estão Sol do Deboche, Alicia X e JP Venancios, nenhum somando mais de 4% dos votos.

Os quatro vencedores do Paiol serão revelados na próxima quinta-feira (21). A votação segue aberta no R7.