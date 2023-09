Que horas é 'A Fazenda' hoje? Veja horário da estreia do reality

Fogo no feno! Nesta terça-feira (19), o programa "A Fazenda 15" estreia oficialmente no canal Record TV, às 22h30 (horário de Brasília). Ontem à noite, a emissora apresentou uma prévia do reality show, revelando os nomes dos participantes mantidos no paiol.

Como já tinha sido divulgado pela produção anteriormente, a dinâmica envolvendo a votação do público oferece uma segunda oportunidade para pessoas já conhecidas. De forma geral, são ex-participantes de edições anteriores do "BBB" e "A Fazenda", a exemplo de Nadja Pessoa, Lumena, Shayan e Cezar Black.

O programa também adiantou algumas gravações em vídeo do elenco completo que está confinado na sede, além de mostrar uma espécie de "Jogo da Discórdia" que eles realizaram no domingo à noite. Cada um dos participantes indicou com quem se deram bem de imediato e quem consideravam como "menos parceiro" até aquele momento.

A edição exibida na estreia deve retratar como tem sido a convivência na sede e no paiol desde a ida de todos para o confinamento. "A Fazenda 15" continua sendo apresentado por Adriane Galisteu e recompensará o grande vencedor com o prêmio de R$ 1,5 milhão. No total, 22 pessoas competirão pelo primeiro lugar, sendo os 18 já confinados na sede mais os quatro selecionados na votação do paiol.

Lista de participantes confirmados em "A Fazenda":

André Gonçalves, ator e diretor

Cariúcha, funkeira

Darlan Cunha, ator

Henrique Martins, ex-nadador olímpico e Mister Brasil 2023

Jaquelline Grohalski, influencer e cantora

Jenny Miranda, influencer e mãe de Bia Miranda

Kally Fonseca, cantora e apresentadora

Kamila Simioni, empresária e influencer

Lily Nobre, cantora e influencer

Lucas Souza, coach de finanças e ex de Jojo Todynho

Márcia Fu, ex-atleta e empresária

Nathalia Valente., influencer

Radamés Martins, jogador de futebol e empresário

Rachel Sheherazade, jornalista e articulista

Sander Mecca, músico e escritor

Tonzão Chagas, funkeiro e dançarino

WL Guimarães, influencer

Yuri Meirelles, modelo e empresário

Lista participantes confirmados no Paiol de "A Fazenda":