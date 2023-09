Após Johnny Depp, Amber Heard revela romance 'brutal' com Elon Musk

A atriz e o empresário começaram a namorar em abril de 2017, logo após o término do casamento da artista com Johnny Depp.

Heard e Musk ficaram juntos até o início de 2018. Segundo o biógrafo do bilionário, os dois continuam amigos até hoje.

Eles se conheceram em 2013, quando ele visitou o set de filmagens do filme "Machete Mata", que contava com Heard no elenco.

Acho que posso ser tanto chamada de geek quanto de gata.

Amber Heard

Durante o namoro, Musk a visitou na Austrália durante as filmagens de "Aquaman", em abril de 2017.