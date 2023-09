Quem é a mulher trans tailandesa dona do Miss Universo?

Anne Jakrajutatip é uma mulher trans tailandesa de 43 anos. Além de dona do Miss Universo, ela também é CEO da JKN Global Group PCL, empresa de distribuição de mídia responsável pela versão para a Tailândia do reality "Project Runway".

A empresária é casada com um britânico. Apesar de sempre compartilhar fotos com ele nas redes sociais, o nome do marido não é revelado.

Anne tem dois filhos, Andrew e Angelica, gerados com seu próprio esperma através de barriga de aluguel. Na internet, a famosa já contou como foi o processo para ser mãe: "Antes de fazer a cirurgia de redesignação de gênero, em 2018, usei meu próprio esperma para formar os embriões com os óvulos de uma mulher germano-americana que é médica psicóloga para meu filho e minha filha nascerem por meio do processo de barriga de aluguel em Los Angeles".

Jakrajutatip é ativista da causa LGBTQIAP+ e sempre que possível fala sobre o assunto em suas redes e discursos: Tudo é possível quando você acredita em si mesmo. É o nosso momento ascendente para o novo horizonte da comunidade LGBTQ. Ser quem você é, capacitar-se todos os dias pensando positivo e acreditando naquilo que busca é fundamental para o crescimento. 'Force-se a ser bom' deve ser a formulação de gratidão da sua mentalidade."

Durante a 71ª edição do Miss Universo, a CEO revelou que foi abusada sexualmente na infância por um professor. "Quando era jovem, não era aceita pela sociedade, pois não queriam abraçar as minhas diferenças, mas adivinhe: decidi do fundo do meu coração não me render. Transformei dor em poder e lições de vida em sabedoria", disse ela no discurso onde contou a história.

Anne Jakrajutatip e o marido Imagem: Reprodução/Instagram

A compra do Miss Universo

Anne comprou o Miss Universo por US$ 20 milhões. O que equivale a 98 milhões na moeda brasileira atualmente.