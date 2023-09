Miss Universo acaba com limite de idade de 28 anos: 'Todas serão elegíveis'

Mudança será válida a partir de 2024. Todos concursos nacionais válidos para 2024 deverão se alinhar à mudança e não poderão restringir idades. Isso significa que toda mulher acima de 18 anos pode concorrer ao título de Miss Universo. É o primeiro grande concurso no mundo a fazer isso.

"A partir de então, todas as mulheres adultas do mundo serão elegíveis para concorrer ao Miss Universo", declarou a Organização Miss Universo por meio dos Stories do Instagram.

"O que eu amo sobre o Miss Universo é que eles estão sempre em primeiro lugar na fila, procurando maneiras de serem mais inclusivos e viver melhor de acordo com a plataforma que eles projetaram para nós. [...] É um grupo ousado de mulheres no comando aqui", afirmou a atual Miss Universo, R'Bonney Nola Gabriel, em entrevista à Women's Wear Daily, no NYFW.

Legado? Uma das perguntas feitas à R'Bonney na final do Miss Universo em janeiro quis saber quais outras mudanças ela gostaria de ver no concurso. Na resposta, ela disse que gostaria de aumentar o limite de idade, que hoje é de 28 anos: "Como mulher não penso que a idade nos define. Podemos seguir nossos sonhos agora ou no futuro, não importa sua idade".

Anúncio do fim do limite de idade foi feito pelo Miss Universo na noite desta terça-feira (12) Imagem: Reprodução/ Instagram @missuniverse

Mudanças relevantes

Esta é apenas uma das mudanças que o concurso vem fazendo desde o ano passado.