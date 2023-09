Kayky Brito: Veja últimas notícias sobre estado de saúde do ator

"Venho hoje aqui para agradecer a vida. Agradecer a sua força, agradecer por mais uma vitória. Mais um importante passo foi dado. Dia de agradecer todas as orações, energias positivas e correntes do bem para o Kayky. Continuamos um dia de cada vez. Passo a passo. Com cautela e muita fé", escreveu Tamara, no Instagram.



O acidente ocorreu quando Kayky Brito foi atropelado nas proximidades do posto 6, na Barra da Tijuca, durante a madrugada do dia 2. Ele sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico enquanto atravessava a rua para buscar algo em um veículo.

O atropelamento ocorreu quando ele estava retornando ao quiosque e foi atingido por um carro de aplicativo que transportava uma passageira e sua filha.

A Polícia Civil do Rio está investigando as circunstâncias do acidente, ouvindo testemunhas e coletando imagens das câmeras de segurança do local.

O delegado Ângelo Lages destacou o ator Bruno de Luca como a principal testemunha do caso, uma vez que Kayky Brito se aproximou do carro de Bruno minutos antes do acidente e pegou algo na porta do passageiro.

Bruno de Luca afirmou que presenciou o acidente, mas não sabia que a vítima era Kayky Brito e deixou o local sem prestar socorro.

O ator foi socorrido por outras pessoas presentes no local, incluindo o motorista de aplicativo e funcionários do quiosque.