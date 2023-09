Kally Fonseca, da banda Cavaleiros do Forró, é confirmada em A Fazenda 15

Kally Fonseca, vocalista da banda Cavaleiros do Forró e apresentadora do podcast "Kally a Boca", 30, é mais uma das peoas confirmadas em A Fazenda 15, da Record.

Recado da peoa. "Não tenho dúvida que a 15ª edição vai ficar pra história. Vou levar muito a minha alegria, minha raiz e o meu forró, é claro. Me chamam de louca e inimiga do fim, mas eu sou muito amiga, muito justa. Uma característica que vai me ajudar muito nesse jogo é que eu sou bastante sensitiva."

"Estão preparados, Brasil? Eu vou lutar com unhas e dentes para ganhar esse prêmio e quem mexer comigo, meu amor, vai ter muito 'kally a boca'", completou.

Quem é Kally Fonseca?

Vocalista da banda Cavaleiros do Forró.

Apresentadora do podcast "Kally a Boca".

Mora em Natla (RN), onde nasceu, mas foi criada no interior do estado, em Goiainha.

Ela começou a cantar aos 9 anos em um show de calouros e aos 11 gravou o seu primeiro DVD.

Já fez parte das bandas Forró Safado e Santropê.

Participou neste ano do reality Se Sobreviver, Case, do Multishow e chegou a fica nua no programa.