Vitória Strada chora e alerta sobre situação no RS: "É muito mais séria"

Vitória Strada, 27, participou da edição especial do Domingão com Huck deste domingo (12) e chorou ao falar sobre a situação no Rio Grande do Sul. O programa de hoje é ao vivo e dedicado à cobertura da tragédia que já deixou mais de 140 mortos.

O que aconteceu

A atriz contou sobre os problemas enfrentados por seus pais durante as enchentes. Segundo a atriz, seu pai e sua mãe conseguiram deixar Porto Alegre antes de as chuvas piorarem na cidade.