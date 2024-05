Anahí imita Rachel Sheherazade e colegas brincam em A Grande Conquista

Em seguida, Any fez a pose da jornalista, cruzando as mãos e balançando a cabeça. Os conquisteiros riram da imitação e concordaram que estava "igual" à famosa.

Any se estendeu e repetiu algumas falas de Sheherazade. "'Sem sabonetar, hein, conquisteiros'. Aí ela: 'O que você acha de tal coisa, conquisteiro?'. Ela pega e fala assim: 'Hm, você concorda?'. Jogando gasolina", brincou. Na sequência, imitou alguns colegas da Mansão.

