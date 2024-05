Cátia Paganote adverte e aconselha participante em A Grande Conquista

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso

A Grande Conquista: Quem é o seu favorito para vencer o prêmio de R$ 1 milhão? Any Rodrighero Record/Edu Moraes Brenno Pavarini Edu Moraes/RECORD Bruno Cardoso Record/Antonio Chahestian Cátia Paganote Record/Edu Moraes Cel Record/Edu Moraes Claudia Baronesa Record/Edu Moraes Dona Geni Edu Moraes/RECORD Edlaine Barboza Record/Antonio Chahestian Fellipe Villas Antonio Chahestian/RECORD Fernando Sampaio Record/Edu Moraes Guipa Record/Edu Moraes Hideo Record/Antonio Chahestian João Hadad Antonio Chahestian/RECORD e Edu Moraes/RECORD Kaio Perroni Antonio Chahestian/RECORD e Edu Moraes/RECORD Liziane Gutierrez Record/Antonio Chahestian Lucas de Albú Record/Antonio Chahestian MC Mari Record/Edu Moraes Taty Pink Record/Antonio Chahestian Vinigram Record/Antonio Chahestian Will Rambo Record/Edu Moraes