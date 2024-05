Huck revela porque não foi pessoalmente ao RS ajudar vítimas das enchentes

Luciano Huck abriu o Domingão com Huck deste domingo (12) falando sobre as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. O programa de hoje é ao vivo e dedicado à cobertura da tragédia que já deixou mais de 140 mortos.

Temos um estado do nosso país debaixo d'água. São milhares de famílias tendo duas vidas indo por água abaixo, tendo que recomeçar do zero. É impossível ter um Domingão comum.

O que aconteceu

Luciano Huck afirmou que está terrivelmente triste e que se sente muito privilegiado, pois sua família está segura. "Minhas roupas estão secas, nossa casa está intacta, nossos cachorros estão muito bem. Essa semana, toda manhã, sem exceção, eu acordei pensando nas famílias gaúchas. Um aperto no peito, um desejo de querer ajudar mais."