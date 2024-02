Ver BBB como salvação para os livros não passa de sebastianismo

Livros X BBB. Todo ano a discussão regressa, às vezes com alguma nuance. Houve um tempo em que contrapunham um ao outro: por que não deixar o programa pra lá e ler um livro? Essa abordagem saiu de moda. Há alguns anos a pergunta feita é outra: por que os participantes da casa nunca leem nada? Porque a Globo não permite, ao que parece.

O Uol tratou disso numa matéria na última segunda-feira e olhou de forma otimista para o impacto que a presença de livros no reality show poderia ter. Lembrou obras que estiveram na mão de participantes em edições passadas: "A Arte da Guerra", "Querido John", "Morte Súbita", "Sonata em Auschwitz", "Vale Tudo: O Som e a Fúria de Tim Maia".

Na edição deste ano, uma menção a "A Sociedade do Espetáculo", de Guy Debord, fez com que as buscas pelo título disparassem no Google. Já uma bobagem de alguma participante sobre "1984" foi a deixa para pipocarem matérias sobre a relação entre o programa e o clássico de Orwell. É uma pauta que, no Brasil, se repete há 24 anos entre janeiro e fevereiro.