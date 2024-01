Uma geladeira de refrigerantes servindo de caixão para o ditador Francisco Franco. Sadam Hussein com as mãos amarradas e paralisado no fundo do mar. Um Mao Tsé-Tung com lábios rosados e aparência pop. Ronald Mc Donald's fazendo as vezes de Jesus Cristo numa cruz. Zapata, revolucionário mexicano, nu, de chapéu rosa e sapatos de salto alto montado num cavalo branco com o pênis ereto.

São obras de arte feitas, respectivamente, pelo espanhol Eugenio Merino em 2012, pelo tcheco David Cerny em 2005, pelo estadunidense Andy Warhol em 1972, pela finlandesa Jani Leinonen em 2015 e pelo mexicano Fabián Cháirez em 2014. O que há em comum entre elas? Todas foram atacadas e de alguma forma censuradas em diferentes partes do mundo: Israel, México, Bélgica, China, Espanha...

Essas são algumas das mais de 200 peças reunidas no Museu de Arte Proibida, inaugurado em outubro do ano passado em Barcelona. Passear pelo lugar é uma oportunidade para constatar como a sanha por regular o que pode ou não chegar ao público é uma praga da qual nunca nos livramos. Merece atenção os quadros pintados por presos de Guantánamo. Após uma exposição em Nova York, o governo dos Estados Unidos, "terra da liberdade", proibiu a saída de qualquer obra feita no presídio.