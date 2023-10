A Companhia das Letras, responsável por diversos galardoados, já colocou nas livrarias "É a Ales". A Fósforo, casa de Annie Ernaux no Brasil, abriu a pré-venda de "Brancura".

Traduzido por Leonardo Pinto Silva, "Brancura" é um livro de 64 páginas no qual um homem dirige sem rumo e chega a uma floresta. Em meio à noite e à neve, decide perambular pela mata, onde encontra uma imagem branca reluzente. Na obra, segundo a editora, a atmosfera onírica se mescla à transcendência numa narrativa encadeada num fluxo de consciência permeado por vozes que o protagonista escuta.

"É a Ales", traduzido por Guilherme da Silva Braga, é um pouco maior, tem 112 páginas. É apresentado pela Companhia como um romance hipnótico, no qual uma mulher, deitada em sua casa num fiorde, tem uma visão de si no passado. Ela se enxerga no dia em que o marido saiu de barco e nunca mais voltou. É a deixa para mergulhar em memórias que levam o leitor a diferentes gerações familiares.

Contrariando aqueles que dizem que as casas de apostas nunca são um bom termômetro para saber quem levará o prêmio, Fosse era um nome muitíssimo bem cotado neste ano. Ficava atrás apenas da chinesa Can Xue, e por uma diferença mínima.

No ano passado ocorreu algo semelhante. Annie Ernaux, a vencedora, era uma das três maiores favoritas, junto do seu compatriota e desafeto Michel Houellebecq e da canadense Anne Carson. Pelo visto, informações quentes têm rolado pelos corredores da Academia e pelos emails ou whatsApps dos acadêmicos.

O Nobel tem a fama de manter em absoluto sigilo o vencedor até a hora do devido anúncio. Comercialmente falando, no entanto, é interessante para autores e principalmente editores saberem com alguma antecedência o nome do premiado para poderem trabalhar as obras do escolhido e, quem sabe, lançá-las numa data próxima à premiação.