Quem olha para a relação dos últimos vencedores do Prêmio Nobel de Literatura e encontra nomes como o do japonês Kazuo Ishiguro (que levou em 2017) e do tanzaniano Abdulrazak Gurnah (2021) pode até ter a sensação de que a Academia Sueca anda prestando mais atenção no que se passa para além da Europa e dos Estados Unidos. Seria uma impressão equivocada, no entanto.

Ambos vivem há décadas na Inglaterra, escrevem em inglês e construíram suas carreiras artísticas dentro da cena literária europeia. Os jurados, aposto, enxergam tanto o japonês quanto o tanzaniano essencialmente como autores britânicos. Para o Japão até poderia ser, já rolou em outras oportunidades, mas seria muito improvável que os acadêmicos suecos fossem se dedicar a investigar, compreender e reconhecer o que se passa na literatura da Tanzânia.

Sacar o óbvio, que estamos diante de um prêmio pensado por europeus e centrado numa visão bastante limitada de mundo, é essencial para entendermos por que a literatura brasileira não parece estar perto de ser reconhecida pelo Nobel. Escritores de qualidade nós temos e já tivemos aos montes. O galardão ficaria muito bem em mãos como as de Clarice Lispector, Graciliano Ramos e Jorge Amado, para ficar em três exemplos históricos. A questão é mais profunda.