Nas iniciativas maringaenses parece haver um equilíbrio razoável entre o fomento da cena local em diálogo com o que acontece para além da cidade. Indicativo a se levar em conta é a Festa Literária Internacional de Maringá, que neste acho chega à décima edição.

Pela Flim já passaram nomes que vão de Milton Hatoum, Ana Maria Machado e Maria Valéria Rezende, referências na literatura nacional, até a ruandesa Scholastique Mukasonga e a argentina Selva Almada, autoras relevantes mundo afora. Recomendo, aliás, fortemente a leitura de ambas, publicadas por aqui pela Nós e pela Todavia, respectivamente.

A edição deste ano da Festa acontecerá entre os dias 4 e 8 de outubro no estacionamento do Estádio Willie Davids. Com mais de 60 atividades gratuitas e uma programação bastante diversa (veja aqui), receberão nomes como Geovani Martins, Paulo Scott, Luci Collin, Patrícia Campos Mello e o português Afonso Cruz. Eu participarei de uma mesa no dia 6, às 9h, ao lado de Rogério Pereira, editor do Jornal Rascunho. A distribuição de cerca de cinco mil vale-livros para alunos de escolas municipais é uma das ações que fazem parte do evento.

Victor Simião, atual secretário de Cultura da cidade, é jornalista e construiu sua caminhada também em contato com os livros, a leitura e a literatura. Antes da carreira pública, promovia eventos e, na rádio CBN, teve uma coluna sobre o assunto. Simião que traz outras informações a serem observadas.

São 82 mil usuários cadastrados e 145 mil livros à disposição nas seis bibliotecas municipais de Maringá, que, segundo dados do ano passado, já receberam mais de 200 mil pessoas. Além disso, hoje há um investimento anual de cerca de R$350 mil para o fomento de diversas pequenas iniciativas ligadas à literatura.

Escrevi que me chamava a atenção a rede de bons leitores criada na cidade. É uma rede que se espalha por aí. Não é a coisa mais difícil do mundo esbarrar com leitores de Maringá acompanhando eventos literários em outras regiões do país.