Livrarias seguirão existindo, mas não que seja uma missão fácil para seus donos. Outra notícia da semana passada merece atenção. Esta saiu no Publishnews, portal dedicado à cobertura do mercado editorial. Segundo dados do mais recente Anuário Nacional de Livrarias, feito pela Associação Nacional de Livrarias, o Brasil conta com 2.972 lojas do tipo - a apuração foi finalizada no meio do ano.

Um dado bom: em 2022, cerca de 100 livrarias foram abertas pelo país. Um dado ruim: desde 2013, o número dessas lojas caiu 1,8%. Alguns dados muito preocupantes: há 1.814 livrarias no Sudeste, 561 no Sul, 334 no Nordeste, 165 no Centro-Oeste e apenas 98 na região Norte.

Quando olhamos para os estados, o contraste é ainda maior. São Paulo conta com 1.167 livrarias, Minas Gerais, com 353, e o Rio Grande do Sul, com 293. Na outra ponta, Rondônia e Tocantins são atendidos por 10, o Acre, por 7, e o Amapá por míseras (e bravas) 4 livrarias. Não direi que há concentração demais de lojas de um lado, mas sem dúvidas faltam livrarias (ou condições para quem alguém se interesse em investir em livrarias) do outro.

O tipo de livrarias existentes também merece ser observado. São 1.047 de interesse geral e literatura, 914 focadas em livros infantis, juvenis e quadrinhos (o debate sobre a questionável decisão de atrelar HQs ao público jovem fica para outra hora) e 693 religiosas, área na qual agrupo as evangélicas, católicas, espíritas e de outras crenças. Com boa distância, completam a relação as 158 livrarias dedicadas aos livros técnicos e científicos, 102 sebos, 52 especializadas em didáticos e 46 focadas em idiomas.

Sublinho um dos dados: 693 livrarias especializadas em livros de religiões de diferentes matizes. Ou seja, 23% das livrarias do país focam em livros encarados de forma dogmática por boa parte de seus consumidores. É um debate espinhoso, reconheço, até por isso que tantos o evitam, contudo, a qualidade do que se lê e a forma como se lê deveriam ser preocupações mais presentes nas discussões do setor.

Não me parece absurdo supor que é preciso ampliar a quantidade de leitores interessados em múltiplas vertentes da literatura, não apenas em buscar certas respostas, para garantir que boas livrarias consigam se manter firmes e se espalhem pelo país.