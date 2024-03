Rejeitada, Leidy fez história como a grande dama do Sincerão

Classificaria a Leidy como a grande dama do Sincerão. Ela teve duas participações só, mas que foram históricas. Certa ou errada, […] Leidy foi um grande evento Chico Barney

O comentarista também lembrou o episódio em que Leidy jogou as roupas de Davi na piscina, e lamentou a forma como a sister disse se arrepender dele. "Fico triste por ela se arrepender", concordou Letícia Parron, que comentava o programa com Chico. "Foi um dos melhores momentos do BBB".

Chico Barney ainda disse que o discurso de eliminação de Tadeu Schmidt foi "desastroso" e só reforçou o clima derrotista dos Gnomos. "Eles, lá dentro, já tem uma perspectiva muito clara", disse. "Tadeu reforçou a impressão de que o Davi vai ganhar o BBB".

