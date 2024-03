Torcida de Davi é o maior obstáculo para que ele seja campeão do BBB 24

No Central Splash de hoje (14), Chico Barney avaliou a torcida de Davi, que tem se destacado ao comentar as tretas do BBB 24 (Globo) nas redes sociais.

Segundo o comentarista, é justamente essa torcida que pode acabar atrapalhando o caminho do baiano no reality. "Esse BBB tem muito mais torcidas, mas nada sequer parecido com a turma do Davi. E realmente, eles tem dado o tom, o caminho do programa. Qualquer comentário que se faça sobre Davi, você é inundado de mensagens — muitas vezes toxicas e problemáticas", avaliou.