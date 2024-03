Luis Miguel desembarca em São Paulo, após 12 anos, para única apresentação

Prestes a desembarcar no Brasil com a Luis Miguel Tour, turnê com a maior bilheteria do mundo, segundo o ranking Live 75 da Pollstar, um dos principais nomes da música mexicana, Luis Miguel, vai realizar uma única apresentação em solo brasileiro. Promovida pela Music On Eventos, o espetáculo acontece no sábado, 23 de março, no Allianz Parque, em São Paulo, com ingressos quase esgotados, consolidando o estrondoso sucesso do artista.

Luis Miguel Imagem: Ramon Gomez/Divulgação

Com uma carreira de mais de 40 anos, Luis Miguel continua a encantar o público. A turnê de 2023 já atraiu mais de 900 mil pessoas e para este ano são esperados mais de 2,5 milhões de espectadores, somando um total de mais de 3 milhões de fãs em todo o mundo. Esta turnê começou em 2023, passando por Argentina, Chile, Estados Unidos, México e agora está prestes a desembarcar no Brasil. Com mais de 150 pessoas envolvidas na produção, incluindo músicos e mariachis, o espetáculo promete ser memorável e inesquecível. Os ingressos estão disponíveis no site https://ticketson.com.br/Luis_Miguel.html.