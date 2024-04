A reta final do BBB 24 proporcionou um enredo um tanto quanto inesperado com a aproximação entre Isabelle e Matteus. Após incentivar que os dois ficassem, Alane e Beatriz arrependeram-se amargamente quando os dois ficaram bem íntimos. Segundo elas, a formação do casal seria um 'tiro no pé' para chegarem no Top 3 do programa. E aí, será que vale tudo nesse jogo?