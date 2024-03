Corte de Tadeu em Beatriz divide opiniões: ele mandou bem?

Na noite de ontem (10), Beatriz levou um "corte" de Tadeu Schmidt ao elogiar o apresentador na edição ao vivo do BBB 24 (Globo). "Bia, eu já liberei o pessoal do Monstro, eu vou te liberar deste castigo de ter que me elogiar todos os dias. Não precisa, eu fico constrangido", respondeu Tadeu.

No Central Splash de hoje (11), os talentos comentaram a "cortada" na sister. "Gostei da solução", disse Chico Barney. "É um gentleman. Mas foi um momento adoravelmente constrangedor".

"Fiquei constrangida", concordou Bárbara Saryne. "Se fosse a Beatriz, ia perder completamente eo rebolado. Fiquei sem graça. Me surpreendeu porque o Tadeu é sempre tão elegante e cuidadoso. Acho necessários até para o ritmo do jogo, porque eles veem a Beatriz como favorita [?] assim, mostra que Beatriz não faz só o que ela quer aqui, ainda tem ordem na casa".