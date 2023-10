Restaurantes no Brasil e em área de conflito: chefs da África para conhecer

Ela também atua como um "laboratório experimental" criando conceitos gastronômicos inovadores com ingredientes locais do continente africano. Um dos principais projetos são os eventos nômades que produz, com refeições mensais em diferentes locais de Acra, capital do país, com a oferta de menus tradicionais.

Pitchou Luhata Luambo | Congo

Pitchou Luambo, do restaurante Congolinaria, em São Paulo Imagem: Fernando Moraes/UOL

Além de chef, o congolês é advogado, ator, produtor cultural e professor de francês. Além disso, é defensor dos direitos humanos com uma longa trajetória de ativismo na África, onde defendia vítimas de violência sexual e denunciava estupros perpetrados por grupos armados no leste da República do Congo.

Atualmente ele reside no Brasil, onde é refugiado político. Aqui, ele lidera a cozinha do Congolinária, um estabelecimento de comida africana vegana localizado no bairro da Penha e no Sumaré. No espaço, oferece pratos típicos da República Democrática do Congo com ingredientes naturais em vez de produtos industrializados. O "kururu" é um dos principais pratos do chef, um caruru que acompanha shimeji salteado com tomate, cuscuz de mandioca (cuscuz do Congolinária ) e banana da terra frita.

Chef Ahmed Jama | Somália

Embora não seja tão internacionalmente conhecido, é um chef somali que fundou o restaurante "Safari" em Mogadíscio. Ele foi reconhecido por sua dedicação em oferecer culinária de alta qualidade em uma região afetada por conflitos.