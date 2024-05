CBF adia partidas de times gaúchos até 27 de maio por causa das chuvas

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou nesta terça-feira até o dia 27 de maio todas as partidas envolvendo clubes gaúchos em todas as divisões do Campeonato Brasileiro além de torneios de futebol feminino e de base devido à calamidade provocada pelas fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul e deixaram ao menos 90 mortos no Estado, disse a entidade dirigente do futebol brasileiro.

O adiamento vale para jogos que aconteceriam no Rio Grande do Sul bem como para as partidas em que as equipes gaúchas atuariam como visitantes. A CBF já havia adiado as partidas de equipes gaúchas marcadas para esta semana e a Conmebol, entidade que comanda o futebol sul-americano, também adiou os duelos de Grêmio e Internacional pela Libertadores e pela Copa Sul-Americana respectivamente.

As inundações que atingiram mais de dois terços dos 497 municípios gaúchos também deixou alagadas a Arena do Grêmio e o estádio Beira Rio, onde o Inter manda suas partidas. Centros de treinamento de várias equipes do Estado também foram atingidos