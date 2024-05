Ancelotti pede ritmo e intensidade no Real Madrid contra o Bayern

Ele advertiu seus jogadores de que eles não podem se permitir outro desempenho abaixo do esperado se quiserem disputar a final de 1º de junho no Estádio de Wembley.

"Precisamos de uma partida com intensidade, com ritmo... Olhando para o jogo de ida, defensivamente poderíamos ter feito muito mais", disse Ancelotti em entrevista coletiva na terça-feira, insistindo que sua equipe não pode se dar ao luxo de subestimar o desafio imposto pelo Bayern, apesar da decepcionante campanha doméstica do time alemão.

O Bayer Leverkusen acabou com o reinado de 11 anos do Bayern na Bundesliga ao garantir o título alemão no mês passado, mas Ancelotti disse que o time terá motivação extra para ganhar o único troféu pelo qual ainda pode lutar nesta temporada.

"(Bayern e Real) são clubes semelhantes porque têm uma grande história e muito sucesso. Temos que respeitar nossos adversários porque eles se saíram muito bem e melhor do que nós no jogo de ida", afirmou Ancelotti.

"Estamos muito animados porque pode ser outra noite mágica para nós, mas não há otimismo. Estamos cientes das dificuldades que vamos enfrentar."