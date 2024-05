Arsenal mantém pressão sobre City com vitória sobre Bournemouth

O Bournemouth teve motivos para se sentir prejudicado com o pênalti do Arsenal confirmado após uma longa verificação do VAR e também teve um gol anulado no segundo tempo após outra verificação do VAR.

Gabriel também teve um gol anulado para o Arsenal, mas Rice colocou a cereja no topo do bolo, já que a equipe de Mikel Arteta se manteve firme na busca pelo primeiro título da Premier League em 20 anos.

"Jogamos provavelmente o melhor primeiro tempo de toda a temporada. Poderíamos ter feito três, quatro, cinco gols facilmente. Fizemos um gol", disse o técnico do Arsenal, Mikel Arteta.

"Depois, graças ao Bournemouth, eles mudaram as coisas e o jogo ficou mais aberto, o que queríamos evitar."

Com o City jogando mais tarde, o Arsenal teve a chance de aumentar a pressão e o fez de forma relativamente rotineira, mesmo que tenha levado muito tempo para sair na frente.

Como era de se esperar, o time dominou a posse de bola, mas o Bournemouth, 10º colocado, frustrou os anfitriões com 10 homens atrás da bola durante a maior parte do primeiro tempo.