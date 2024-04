Emissora dos Jogos Olímpicos adota IA, mas segue cautelosa com deepfakes

"Eles (os clientes da OBS) reconhecem que esse risco existe... estão tomando uma série de medidas para proteger o conteúdo olímpico de qualquer possibilidade do tipo", acrescentou.

"As preocupações dos torcedores são muito legítimas. Acredito muito nas possibilidades da tecnologia, mas justamente por entender como a tecnologia pode estar errada, acho que todos nós precisamos estar atentos. Precisamos recorrer a fontes confiáveis para obter nossas informações."

"Nas Olimpíadas, protegemos totalmente a autenticidade do vídeo, portanto não o adulteramos", disse Exarchos, acrescentando que a proteção e o gerenciamento do conteúdo de propriedade do COI são "de extrema importância".

(Reportagem de Richa Naidu)