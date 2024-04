Guardiola alerta que é muito cedo para sonhar com segunda tríplice coroa do City

Por Lori Ewing

MANCHESTER, Inglaterra (Reuters) - Embora o meio-campista do Manchester City Bernando Silva tenha dito que ele e seus companheiros de equipe estão motivados com a possibilidade de conquistar sua segunda trinca consecutiva de títulos, o técnico Pep Guardiola advertiu que não se deve sonhar tão cedo.

O City recebe o Real Madrid no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, na quarta-feira, no Etihad, depois de ter vencido o time espanhol nas semifinais da temporada passada, no caminho para conquistar a competição pela primeira vez.