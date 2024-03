Sampaio Basquete e Bax Catanduva vencem na LBF

Na noite desta terça-feira (12), foram realizadas duas partidas da Liga de Basquete Feminino (LBF). No interior do Paraná, o Sampaio Basquete derrotou Ponta Grossa por 59 a 53 para vencer sua segunda partida seguida na LBF. Em seguida, o Bax Catanduva ganhou do Unimed Campinas de virada por 83 a 81 para conquistar sua primeira vitória na temporada.

Sampaio vence fora de casa

No primeiro jogo da noite, Sampaio Basquete e Ponta Grossa se enfrentaram no interior do Paraná. As visitantes fizeram um ótimo primeiro quarto, trabalhando bem na defesa e no ataque, vencendo a parcial por 20 a 10. O Sampaio foi sustentando a liderança nos dois períodos seguintes e chegou no último quarto ganhando por 52 a 39. Mas nos nove minutos iniciais do último quarto, a equipe maranhense não acertou um arremesso de quadra se quer, pontuando apenas em lances livres. Ponta Grossa diminuiu a diferença para seis pontos, chegando no minuto final perdendo por apenas duas posses de bola. Mas o placar não se alterou, com Sampaio ganhando o jogo por 59 a 53.