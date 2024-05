Calleri tem lesão leve na panturrilha e deve retornar ao São Paulo no fim do mês

O centroavante Calleri foi submetido a exame de imagem nesta quinta-feira (9) e teve confirmada uma lesão muscular na panturrilha direita. O prazo estimado da recuperação é de dez dias. Assim, a expectativa é que o jogador volte ao time ainda no final deste mês.

Calleri sentiu a contusão na vitória do São Paulo sobre o Cobresal por 3 a 1, em jogo válido pela Libertadores. Autor do terceiro gol, o camisa nove sentiu o local e precisou deixar o campo, sendo substituído por Rodriguinho.

O resultado garantiu o São Paulo nas oitavas de final do torneio internacional. Com o triunfo fora de casa, a equipe paulista chegou à vice-liderança do Grupo B, com nove pontos. O Talleres, da Argentina, é o primeiro colocado, com um ponto a mais.