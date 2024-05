Rublev vence batalha com Auger-Aliassime e é campeão do Masters 1000 de Madri

Andrey Rublev é campeão do Masters 1000 de Madri. Neste domingo, o russo bateu o canadense Félix Auger-Aliassime por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 7/5 e 7/5, em 2h49min de partida. Este foi o seu 16º título da carreira, o segundo de nível 1000. Para conquistar a taça, ele deixou pelo meio do caminho o anfitrião Carlos Alcaraz.

"Há alguns dias, não poderia imaginar que conquistaria o título em Madri e aqui estou. Eu estou muito feliz e preciso agradecer aos médicos. Eles foram mágicos e fizeram algo inacreditável. Eu pude jogar e ainda vencer. Acho que foi o título mais importante da minha carreira. Você não imagina o que passei nos últimos nove dias", disse Rublev.

Além do Masters 1000 de Madri, Rublev venceu também em Monte Carlo no ano passado. Esse foi o sexto título no saibro. Já Auger-Aliassime continua sem vencer um torneio de nível 1000. Ele tem cinco conquistas na carreira.

Após sentir febre e ter sintomas de resfriado durante a madrugada, Rublev entrou no primeiro set um pouco desligado e viu Auger-Aliassime abrir 4/1, com duas quebras de serviço. O russo ainda tentou reagir, mas viu seu adversário encaixar saques precisos para fechar por 6/4.

No segundo set, Rublev já estava com mais ritmo de jogo, mas continuou sofrendo com o saque de seu adversário, que fez impressionantes cinco aces. No entanto, os pontos de saque não foram suficientes para dar o título ao canadense.

Rublev continuou firme e o segundo set foi disputado ponto por ponto. Houve apenas uma quebra de serviço, no último game, quando o russo se sobressaiu ao adversário e conseguiu igualar a partida.

Com um pouco de falta de ritmo, por ter chegado à final após duas desistências - de Jannik Sinner e Jiri Lehecka -, Auger-Aliassime começou a sentir a perna e foi visto várias vezes pedindo ajuda de seu fisioterapeuta, ao mesmo tempo que Rublev foi flagrado tomando remédio para evitar que a gripe o prejudicasse.

Os dois tenistas deixaram no saibro tudo o que podiam. Com isso, o terceiro set foi novamente de total equilíbrio. Por ter começado sacando, Rublev chegou abrir 5/4 e jogou a pressão sobre o canadense, que empatou e levou o set para o 11º game.

Rublev, no entanto, ficou novamente à frente ao vencer o game com extrema facilidade e teve, logo depois, um match point a seu favor. O saque, que foi a arma de Auger-Aliassime em todo duelo, entregou o título ao russo, já que o canadense cometeu uma dupla falta no último ponto da partida, digna de uma decisão.