Laura Pigossi e Murray vencem nas duplas e são campeãs do W100 de Wiesbaden

Laura Pigossi é campeã do W100 de Wiesbaden, na Alemanha. Neste sábado, ao lado de Samantha Murray, a brasileiro derrotou a dupla formada pela japonesa Himeno Sakatsume e por Anita Wagner, da Bósnia, por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/2, em quase 1h30min de partida.

A brasileira conquistou o seu 42º título de ITF na carreira, sendo esta a conquista mais importante de sua carreira, sem contar a medalha de bronze conquistada nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Para vencer em Wiesbaden, ela e Murray não perderam nenhum set.

Neste sábado, Pigossi e Murray começaram abrindo 2/0 de vantagem, com direito à quebra. No entanto, perderam quatro games consecutivos e ficaram muito próximas de perderem o primeiro set. Sakatsume e Wagner venciam por 5/4, mas se acomodaram e viram as adversárias vencerem 12 dos últimos 14. Com isso, a brasileira e a britânica fecharam por 7/5.

O segundo set foi totalmente diferente. Sakatsume e Wagner entraram focadas e não demoraram para abrir 2/0. No entanto, tudo desandou novamente. Elas sofreram um ‘apagão’ e acabaram sendo atropeladas por Pigossi e Murray, que venceram por 6/2.

A brasileira volta às quadras nesta segunda-feira para a disputa do quali de simples do WTA de Roma.