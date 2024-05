Zagueiro do PSG vai passar por cirurgia no joelho e deve desfalcar a França na Eurocopa

O Paris Saint-Germain anunciou, nesta quinta-feira, que o zagueiro Lucas Hernández vai ser submetido a uma cirurgia no joelho. O defensor sofreu rompimento do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo diante do Borussia Dortmund, em jogo válido pelo compromisso de ida das semifinais da Liga dos Campeões.

O atleta foi submetido a um exame de imagem que constatou a lesão. Com isso, ele também deverá desfalcar a seleção francesa para a disputa da Eurocopa, que vai ter início no dia 14 de junho.

O técnico Didier Deschamps deve divulgar a lista de atletas convocados no dia 16 de maio. Até lá, ele deve ter uma conversa com o departamento médico da equipe parisiense sobre a evolução da recuperação do zagueiro.

Perder o torneio de seleções europeu vai ser outro duro golpe para o jogador. Na Copa do Mundo de 2022, Hernández teve uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito logo na partida de estreia da França no torneio.

Sem poder contar com o atleta para o restante da temporada, o PSG volta a campo na próxima terça-feira para a segunda partida das semifinais da Liga dos Campeões. Após ser derrotado no duelo de ida por 1 a 0, o time francês precisa de uma vitória por dois gols de diferença para garantir a vaga para a final no tempo normal.