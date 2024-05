Lesão no ombro é grave, Mateus Vital vai passar por cirurgia e se torna desfalque no Cruzeiro

O deslocamento do ombro direito no duelo com o Vitória, na rodada passada do Brasileirão, no Mineirão, foi mais grave que o esperado e o meia Mateus Vital terá de passar por cirurgia, desfalcando o Cruzeiro por algumas rodadas.

Na ocasião, após atendimento, o jogador teve o ombro recolocado no lugar, mas ficou com proteção nos dias seguintes. Após exames de imagem nesta quinta-feira, foi diagnosticado a necessidade de um processo cirúrgico.

"O Cruzeiro informa que o atleta Mateus Vital foi submetido a exames que identificaram a necessidade de intervenção cirúrgica imediata em seu ombro direito. O procedimento será realizado nos próximos dias, em Belo Horizonte, e será conduzido pelo médico do clube, Dr. Sérgio Campolina", informou o clube.

"Toda a recuperação acontecerá no departamento de saúde e performance do Cruzeiro. Desejamos uma plena recuperação!", completou o clube, sem fazer um prognóstico sobre o tempo de ausência do meia.

Mesmo não sendo titular com Fernando Seabra, Mateus Vital era uma espécie de 12º jogador, sempre entrando no decorrer dos jogos e mantendo a alta intensidade. A torcida lamentou a lesão nas redes sociais, mandou mensagens de apoio ao jogador e estimou que a recuperação seja breve.

O jogo do Cruzeiro desta rodada com o Internacional, agendado para sábado à noite, foi adiado por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não definiu a nova nada ainda. A volta do time aos jogos será na terça-feira, quando buscará a primeira vitória na Copa sul-americana. Após três empates, o time tentará desencantar na competição em visita ao Alianza, da Colômbia.