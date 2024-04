Guarani contrata Marcelo Cordeiro como auxiliar técnico, que já assume como interino

Ainda em busca de um treinador para substituir Claudinei Oliveira, o Guarani anunciou a contratação do ex-jogador Marcelo Cordeiro como auxiliar técnico fixo da equipe. O novo integrante da comissão técnica já comandou os treinos como interino.

Ex-lateral esquerdo, Marcelo Cordeiro teve grande passagem no futebol nacional. Revelado pelo Vasco, ele também defendeu Botafogo, Internacional, Portuguesa, Sport, entre outros. Como auxiliar técnico, iniciou a carreira no São Bento, clube no qual pendurou as chuteiras. Ele também esteve à frente do Sub-17 do time de Sorocaba e do Real Soccer, de Piracicaba.

Enquanto isso, a diretoria está em busca de um novo técnico. Nomes como Gilson Kleina, Barroca e Higo Magalhães estão no radar do clube. Zé Ricardo chegou a ser sondado pelo clube, que recuou após alta pedida salarial.

Sob o comando de Marcelo Cordeiro, o Guarani volta aos treinamentos nesta terça-feira, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Caso não acerte com um treinador, ele deve comandar o time contra o Santos, na segunda-feira, na Vila Belmiro, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Insatisfeito com o desempenho do juiz no duelo com a Chapecoense, o Guarani anunciou que protocolou uma representação junto à CBF contra a equipe de arbitragem.

Na última sexta-feira, jogando em casa, o Guarani perdeu o confronto por 1 a 0. O empate não veio nos acréscimos porque o gol de Gustavo França foi anulado devido a interferência de Caio Dantas, que estava impedido.

O lance revoltou a diretoria bugrina e o presidente André Marconatto se manifestou publicamente após a partida dizendo que o "Guarani já vem sendo prejudicado há tempos" e que "isso não iria mais acontecer".

A equipe de arbitragem da partida teve Marcos Sousa (TO) como árbitro principal, sendo auxiliado por Fabio Pereira (TO) e Fabiano da Silva Ramires (ES). O VAR foi comandado por Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).